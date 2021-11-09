وفد «إسلامية دبي» يشارك في مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة

المصدر: دبي - البيان

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شارك وفد رسمي من دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، برئاسة حمد الشيخ أحمد الشيباني، مدير عام الدائرة، في ندوة «العملات الرقمية المشفرة» التي ينظمها مجمع الفقه الإسلامي الدولي بمنظمة التعاون الإسلامي، وذلك بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

تأتي المشاركة ضمن الأهداف والمهام المنوطة بالدائرة، والعمل والتعاون مع كافة الشركاء الاستراتيجيين المحليين والإقليميين والعالميين لتطوير مبادرات دبي التي تقوم على تعزيز قواعد ومبادئ الاقتصاد الإسلامي.

واستعرض الشيباني في كلمته التي ألقاها خلال افتتاح الندوة، ملامح تغيرات الاقتصاد التي أملتها ظروف العولمة، إذ كان لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري السبق في تناول قضايا النوازل من أهمها العملات الرقمية المشفرة، حيث تم طرح البحوث التي تعرضت لهذه النازلة وغيرها، موضحاً أن الدائرة تشرفت باستضافة الندوة الرابعة لمنتدى فقه الاقتصاد الإسلامي خلال الفترة من 22 - 23 أبريل 2018، إلى جانب استضافتها مؤتمر مجمع الفقه الإسلامي في دورته 24 المنعقدة بدبي خلال الفترة 4 ـ 6 نوفمبر 2019.

صلاة الاستسقاء

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي عن إقامة صلاة الاستسقاء في جميع مساجد ومصليات الإمارة، وذلك قبل أذان صلاة يوم الجمعة المقبل بعشر دقائق، بتاريخ 12 نوفمبر الجاري، تأسياً بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، طلباً لنزول الغيث.

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