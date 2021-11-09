«شرطة البرشاء» يحقق 97 % في التغطية الأمنية

المصدر: (دبي - البيان)

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أشاد اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد لشؤون البحث الجنائي، بالدور الكبير الذي يؤديه ضباط وصف الضباط وأفراد مركز شرطة البرشاء في الحفاظ على الأمن في منطقة الاختصاص.

جاء ذلك خلال تفقده لمركز شرطة البرشاء.

واطلع اللواء المنصوري على المؤشرات الاستراتيجية للمركز خلال العام الماضي، حيث حقق المركز نسبة 97.17% في التغطية الأمنية في منطقة الاختصاص، وكان المستهدف 72%، وبلغت نسبة تواجد الضابط المناوب في مواقع البلاغات 100% ليحققوا بذلك المستهدف المطلوب.

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