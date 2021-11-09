«ربدان» تعقد جلسات توعية للجهات الحكومية والأكاديمية في أوزبكستان

المصدر: (أبوظبي - وام)

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عقدت أكاديمية ربدان بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي سلسلة من الجلسات التوعوية المصممة خصيصاً للجهات الحكومية والأكاديمية في جمهورية أوزبكستان.

وتضمنت الجلسات التوعوية التي عقدت على مدار أربعة أيام وحضرها ما يزيد على 800 من المديرين والمسؤولين من مختلف الجهات الحكومية، مواضيع حيوية متنوعة، فكانت الجلسة الأولى في مجال إدارة استمرارية الأعمال تحت عنوان «دراسة حالة عن ممارسة الاستمرارية في أوقات الأوبئة»، وسلطت الجلسة الثانية الضوء على أهمية الأمن السيبراني وأساليب الحماية.

ودارت الجلسة الثالثة التي أدارها جيمس مورس رئيس أكاديمية ربدان، حول دور الإعلام في أوقات الأزمات، أما الجلسة الرابعة فكانت عن إدارة المخاطر المتكاملة وحالات الطوارئ والأزمات والكوارث.

وأكد باختيار إبراهيموف سفير جمهورية أوزبكستان لدى الدولة، التعاون الوثيق بين دولة الإمارات وأوزبكستان في مختلف المجالات ولا سيما تبادل الخبرات.

وقال إن العلاقات بين الإمارات وجمهورية أوزبكستان تطورت بفضل القيادة الحكيمة في البلدين الصديقين ما يفتح آفاق التعاون في مجالات أوسع وأعمق.

من جانبه، قال الدكتور فيصل العيان نائب رئيس أكاديمية ربدان: «نسعى دائماً للمساهمة في دعم الجهود الدبلوماسية وتعزيز العلاقات الدولية ما بين دولة الإمارات والدول الشقيقة والصديقة في المجالات الأكاديمية المتمثلة في السلامة والأمن والتأهب لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات، ونحن على استعداد لتصميم البرامج التدريبية التي تناسب الاحتياجات المختلفة للمؤسسات الحكومية لتأهيل كوادر وطنية قادرة على نشر الأمن والسلامة».

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