نقل الإجراءات التنظيمية للقطاع الصحي في «دبي الطبية» إلى هيئة الصحة

المصدر: (دبي - عماد عبد الحميد)

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كشفت هيئة الصحة في دبي عن نقل جميع الإجراءات التنظيمية المعنية بالقطاع الصحي في سلطة مدينة دبي الطبية إلى هيئة الصحة بدبي اعتباراً من 24 أكتوبر الماضي، حيث حلت الهيئة محل سلطة مدينة دبي الطبية في ممارسة المهام والاختصاصات ومنها على سبيل المثال، تراخيص المهنيين الصحيين والمنشآت الصحية في سلطة مدينة دبي الطبية، إضافة إلى تلقي الشكاوى الطبية والتحقيق فيها والتفتيش والقيام بحملات ضمان الجودة، كما سيتم اتخاذ اللازم من قبل الهيئة لممارسة مهامها واختصاصاتها المنوطة بها وفق أحكام التشريعات السارية والأنظمة والإجراءات المعمول بها بهذا الشأن بما فيها تفعيل وتطبيق النظام الإلكتروني شريان في سلطة مدينة دبي الطبية، بالإضافة إلى متطلبات التدريب الإكلينيكي والأبحاث العلمية، وفقاً للتعميم الذي أصدرته الهيئة بتنظيم القطاع الصحي في إمارة دبي.

وأوضح القرار استمرار تقديم الخدمة للمتعاملين من سلطة مدينة دبي الطبية في مركز خدمات المتعاملين في المبنى رقم 27 الدور الأرضي، بالإضافة إلى مركز سعادة المتعاملين الرئيسي لدى قطاع التنظيم الصحي بمبنى فيستيفال تاور.

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