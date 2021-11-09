الوطني للأرصاد: فرصة لسقوط أمطار على بعض المناطق اليوم

المصدر: متابعة قسم المحليات

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سقطت أمس أمطار متفرقة ومتفاوتة الشدة تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة والخفيفة، في دبي والشارقة والفجيرة ورأس الخيمة وأدت إلى جريان الأودية والسيول في عدد من المناطق مثل الفجيرة ورأس الخيمة، وكانت الرياح نشطة السرعة وقوية أحياناً ووصلت سرعتها إلى 50 كم/‏ الساعة، وكانت مثيرة للغبار والأتربة وأدت إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على بعض المناطق الشرقية والشمالية.

وجدد المركز الوطني للأرصاد تحذيراته بضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء سقوط الأمطار الغزيرة والابتعاد عن مناطق تجمع المياه، والرياح القوية الهابطة من السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية والداخلية والتي قد تؤدي إلى تطاير الأجسام الصلبة مع تدني الرؤية الأفقية، وخاصة مع التوقعات باستمرار هطول الأمطار في يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

وسجلت أعلى درجة حرارة على الدولة أمس في سويحان بواقع 36.6 درجة مئوية عند الساعة الواحدة والنصف ظهراً، فيما سجلت أقل درجة حرارة في منطقة جبل جيس برأس الخيمية بواقع 11.1 درجة مئوية عند منتصف الليل.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم الثلاثاء صحواً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق، مع فرصة سقوط أمطار على بعض المناطق الشمالية والغربية والسواحل والجزر، ويكون رطباً ليلاً وغائماً جزئياً على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مع السحب، والبحر متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عُمان.

كما يتوقع أن يكون طقس «الأربعاء» غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق، مع فرصة سقوط أمطار على بعض المناطق الشمالية والغربية والسواحل والجزر، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

رأس الخيمة

وشهدت إمارة رأس الخيمة، أمس، هطول أمطار الخير وتركزت على المناطق الجنوبية للإمارة، مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة، أسهمت في جريان بعض الأودية والشعاب الجبلية، وكانت مناطق الإمارة شهدت موجة من الغبار مصحوبة برياح شديدة مثيرة للأتربة، أسهمت في انعدام مدى الرؤية على بعض الطرق.

وحذر الدكتور الهادي الطيب استشاري أول ورئيس قسم الطب الباطني في مستشفى رأس الخيمة، أفراد المجتمع من التعرض المباشر لذرات الغبار والأتربة التي شهدتها الإمارة، وضرورة الابتعاد عن الأماكن المكشوفة المعرضة للرياح واتخاذ إجراءات السلامة والحيطة، وخاصة المرضى المصابين بحساسية العين، باحتسابهم الفئة الأكثر تأثراً من فترة تقلبات الطقس، بالإضافة للمصابين بحساسية الأنف والجهاز التنفسي.

شرطة الشارقة

وطالبت القيادة العامة لشرطة الشارقة سائقي المركبات بضرورة توخي الحيطة والحذر عند القيادة وخصوصاً في حال تقلب الأجواء ونزول الضباب المفاجئ والأمطار وتصاعد الغبار والأتربة وتدني الرؤية الأفقية على بعض طرق الإمارة، إضافة إلى ضرورة متابعة نشرات الأحوال الجوية نتيجة للتقلبات الجوية التي تشهدها الدولة في الفترة الحالية.

من جهة أخرى دعت بلدية مدينة الشارقة المقاولين والاستشاريين إلى ضرورة اتخاذ الاحتياطات الضرورية والتقيد بإجراءات السلامة أثناء التقلبات الجوية وهطول الأمطار.

وهطلت أمطار غزيرة على مناطق متفرقة في إمارة الفجيرة، استمر هطولها قرابة ساعتين بصورة متقطعة، مصحوبة بحبات البرد على بعض المناطق الجبلية وأدت إلى انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، وغزارة الأمطار أدت إلى اندفاع السيول وجريان الأودية.

وناشدت الشرطة الزوار الابتعاد عن السدود وعدم الاقتراب من الأودية والشعاب في فترة الأمطار.

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