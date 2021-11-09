«الإمارات للخدمات الصحية» يبحث آخر مستجدات خططه الاستراتيجية والمالية

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

بحث مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية آخر المستجدات في مجال الخطط الاستراتيجية والمالية والموارد البشرية ومواءمة المؤشرات التشغيلية مع كفاءة وجودة الأداء وتكامل مسارات الرعاية الصحية للارتقاء بمستوى الخدمات إلى آفاق جديدة من التميز والريادة بالإضافة إلى تكوين الشراكات الاستراتيجية المحلية والعالمية سعياً للوصول إلى أفضل مستويات الصحة العامة لتأكيد تحقيق أهداف المؤسسة.

جاء ذلك في الاجتماع الخامس لمجلس إدارة المؤسسة خلال العام الجاري والذي عقد في مقر المؤسسة بدبي برئاسة سعادة الدكتور محمد سليم العلماء وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع رئيس مجلس إدارة المؤسسة، وبحضور الدكتور يوسف محمد السركال مدير عام المؤسسة وأعضاء المجلس.

أهمية

وأكد الدكتور محمد سليم العلماء أهمية الدور الذي تؤديه المؤسسة في تطوير خدمات الرعاية الصحية وإطلاق مزيد من المبادرات المبتكرة لضمان توفر خدمات صحية برؤية مستقبلية تسهم بتعزيز القدرات التنافسية للقطاع الصحي بما يجسد توجيهات القيادة الرشيدة ورؤية الدولة للخمسين عاماً المقبلة. كما أشار الدكتور يوسف السركال إلى أن الاجتماع استعرض أبرز المشاريع التطويريّة فضلاً عن المؤشرات الاستراتيجية والتشغيلية لمبادرات المشاريع المدرجة في الخطة الاستراتيجية بعد الاطلاع على عدد من التقارير وعن مستوى التقدم في تنفيذ استراتيجية المؤسسة ومنهجية التحول الرقمي وتحسين رحلة المتعاملين.

خدمات مبتكرة

لفت الدكتور محمد سليم العلماء إلى أهمية تقديم الخدمات الطبية المبتكرة الأكثر موثوقية من أجل الارتقاء بحياة الأفراد من خلال تطوير وتشغيل منشآت صحية متطورة والقيام بكل ما يلزم من أجل الوفاء بكافة التزامات المؤسسة التي تتطلب تضافر الجهود والارتكاز على قيم العمل بروح الفريق الواحد ووضع صحة الإنسان أولاً.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز