طرح الإعلان الترويجي النهائي للفيلم الإماراتي «الكمين»

المصدر: دبي ـ البيان

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طرحت «إيه جي سي إنترناشونال»، ذراع المبيعات الدولية لاستوديو المحتوى «إيه جي سي استوديوز»، و«إيمج نيشن أبوظبي»، الإعلان الترويجي النهائي للفيلم الإماراتي الضخم «الكمين»، والذي يسرد وقائع حقيقية لمهمة إنقاذ مجموعة من الجنود الإماراتيين علقوا في كمين نصبه لهم عناصر من المتمردين في وادٍ جبلي، وستتولى «فوكس ديستربيوشن» توزيع الفيلم بدور العرض في أنحاء دولة الإمارات والمنطقة اعتباراً من 25 نوفمبر.

يُعد «الكمين» أكبر إنتاج سينمائي باللغة العربية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وصورت كل مشاهد الفيلم في دولة الإمارات وبمشاركة ممثلين وطاقم عمل يزيد على 400 فرد. وأكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، تشوقه لحضور فيلم «الكمين»، الذي يعكس احترافية وبسالة قواتنا المسلحة والتي تتطلب مؤلفات وكتباً لسرد بطولاتها.

وجاء ذلك في تغريدة لمعاليه عبر حسابه على «تويتر» كتب فيها: «أتطلع إلى مشاهدة فيلم الكمين الذي سيعرض في دور السينما ابتداءً من 25 نوفمبر، احترافية وبسالة قواتنا المسلحة في اليمن وضمن عاصفة الحزم تستحق الكثير من المؤلفات والأعمال السينمائية والدرامية لسرد قصصهم البطولية وتضحياتهم في ميادين الشرف والشجاعة».

أخرج الفيلم المخرج الفرنسي العالمي بيير موريل (مخرج فيلم تايكن، والمنطقة بي 13)، الذي علق قائلاً: يسرد فيلم «الكمين» قصة مجموعة من الجنود الأبطال الذين سطّروا أروع قصص الشجاعة والبطولة والأخوة في أحلك الظروف. لقد عملنا مع ممثلين وطاقم عمل مميز وفي بيئة إماراتية رائعة، وصورنا قصة واقعية ملهمة لصنّاع الأفلام والجمهور على حدٍ سواء.

من جانبها، قالت هناء كاظم، مدير قسم السينما والتلفزيون المحلي والمسؤول التنفيذي لتطوير فيلم «الكمين» في شركة «إيمج نيشن»: يحاكي هذا الفيلم أفضل الإنتاجات العالمية في هذا المجال مثل «سقوط الصقر الأسود»، «إنقاذ الجندي رايان» و«دونكيرك»، ويستكشف المشاهد الروابط العميقة التي نشأت في خضم الصراع، وانتصار الإنسانية في زمن الحرب.

وهو فيلم فريد من نوعه ولا يشبه الأعمال التي قدمناها سابقاً في الدولة، حيث إنه أكبر إنتاج سينمائي باللغة العربية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وقد جمع أفضل المواهب المحلية والإقليمية والدولية لرواية هذه القصة الملهمة.

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