سلطان بن أحمد القاسمي يطلع على برامج المجلس

المصدر: الشارقة - وام

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التقى سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة أمس غنام بطي المزروعي الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية.

واطلع سموه في اللقاء على برامج وأنشطة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية الهادفة إلى وضع استراتيجية طويلة المدى لتدريب وتأهيل الكفاءات والكوادر الإماراتية، وتطوير البرامج التوجيهية للإماراتيين لرفع نسبة المواطنين في القطاع الخاص، بالإضافة إلى تطوير المبادرات والمشاريع والبرامج الخاصة بتدريب وتوظيف المواطنين في القطاع الخاص.

كما استمع سموه إلى نبذة حول برنامج «نافس» لرفع الكفاءة التنافسية للكوادر المواطنة وتمكينهم من شغل الوظائف في مؤسسات القطاع الخاص في الدولة في السنوات الخمس المقبلة.

ويشمل برنامج نافس موظفي القطاع الخاص على المستويين الاتحادي والمحلي، ويندرج تحت مظلة برامج ومبادرات «مشاريع الخمسين» التي تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في المسار التنموي في دولة الإمارات وتطوير منظومة الاقتصاد الوطني.

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