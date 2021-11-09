عمار النعيمي يطّلع على مبادرات مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية

المصدر: عجمان - وام

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اطلع سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي على برامج وخطط ومباريات واستراتيجية مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، وخاصة برنامج «نافس»، الذي جاء ثمرة عمل متواصل على مدى الأشهر الماضية.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بديوان الحاكم، أمس، بحضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، غنام بطي المزروعي أمين عام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، والذي قدم نبذة حول البرنامج الحكومي لدعم القطاع الخاص «نافس»، والذي يهدف إلى رفع الكفاءة التنافسية للكوادر الإماراتية، وتمكينهم للعمل في مؤسسات القطاع الخاص في الدولة خلال السنوات الخمس المقبلة.

واستمع سموه إلى شرح واف عن استراتيجية المجلس المستقبلية، والتي تستهدف تدريب وتأهيل الكفاءات والكوادر الإماراتية في مختلف القطاعات الاقتصادية الخاصة وتطوير البرامج التوجيهية للإماراتيين لرفع نِسبة المواطنين في القطاع الخاص وتطوير المبادرات والمشاريع والبرامِج الخاصة بتدريب وتوظيف المواطنين.

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