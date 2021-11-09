سعود بن صقر يبحث التعاون مع القنصل العام لأمريكا

المصدر: رأس الخيمة - وام

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استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بقصر سموه في مدينة صقر بن محمد، أمس، ميجان جريجونيس، القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية في دبي، التي قدمت للسلام على سموه بمناسبة تسلمها مهام عملها الجديد، وذلك بحضور الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي رئيس دائرة الخدمات العامة.

وأشاد سموه بعلاقات التعاون التي تربط دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، والتي من شأنها تحقيق المزيد من التقدم والرخاء للشعبين. وعبّرت ميجان جريجونيس عن بالغ شكرها وتقديرها لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مثنية على العلاقات الاستراتيجية القوية التي تربط بين البلدين.

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