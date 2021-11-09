حاكما أم القيوين ورأس الخيمة وسيف بن زايد يعزون بوفاة زوجة عبدالله الغرير

المصدر: دبي - وام

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قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور لها، بإذن الله تعالى، عفرا بنت عيسى بن ثاني زوجة عبدالله بن أحمد الغرير.

وأعرب سموهم- خلال زيارتهم مجلس العزاء بمنطقة الحمرية في دبي- عن خالص عزائهم ومواساتهم لزوج الفقيدة وأنجالها وذويها، داعين الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

مواساة

كما قدّم واجب العزاء الشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأم القيوين، والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية بأم القيوين، والشيخ صقر بن سعود القاسمي، وراشد محمد أحمد مدير التشريفات بالديوان الأميري بأم القيوين.

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