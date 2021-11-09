مدير إدارة الطرق: 100 % تغطية طرق دبي بالأنظمة المرورية الذكية 2023

المصدر: دبي – عماد عبد الحميد

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كشف نبيل محمد صالح مدير إدارة الطرق في مؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات بدبي عن خطة لتغطية دبي بالكامل بالأنظمة المرورية الذكية نهاية 2023، لافتاً إلى أن مركز دبي للأنظمة المرورية الذكية لإدارة الحركة المرورية والمزود بتقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء ساهم بشكل كبير جداً في انسيابية الحركة المرورية ورفع مستوى السلامة، مؤكداً أن نسبة تغطية الشوارع المحلية تصل حالياً إلى 60% في دبي ومع نهاية 2023 سيتم تغطية كافة الطرق بالأنظمة المرورية الذكية بنسبة 100% وذلك لتكون دبي من أفضل المدن العالمية في الأنظمة المرورية الذكية.

وقال نبيل محمد صالح في تصريحات على هامش مؤتمر الطرق: إن الهيئة تقوم سنوياً برصد 200 - 300 مليون درهم للحلول المرورية الذكية، حيث تشمل بعض مشاريع الطرق القائمة توسعة طريق دبي- العين بتكلفة تصل إلى ملياري درهم إضافة إلى مشروع رأس الخور بتكلفة تصل إلى حوالي مليار و300 مليون درهم.

توسعة

وتفصيلاً قال مدير إدارة الطرق في مؤسسة المرور إنه سيتم توسعة طريق دبي العين لطريق من 3 مسارات إلى 6 مسارات في كل اتجاه، على مسافة تمتد بين 16 إلى 17 كيلومتراً، بالإضافة إلى تطوير التقاطعات والجسور الموجودة حالياً وهي تقاطعات حرة وتوسعتها، وذلك بناء على دراسات مرورية وبناء على المشاريع التطويرية التي تقام على جانبي الطريق مثل واحة دبي للسيلكون، و مجمع دبي لاند السكني، وعرجان وهذه كلها مشاريع تطويرية تقام على جانبي المنطقة، جاءت بناء على دراسات قامت بها الهيئة التطوير الشارع لاستيعاب الأعداد الكبيرة من المركبات.

وأضاف أن هناك أيضاً مشروع تطوير رأس الخور من تقاطع بوكدرة وحتى شارع الشيخ محمد بن زايد نظراً للنمو العمراني الكبير الذي تشهده المنطقة، إضافة لبعض المشاريع التي تقوم بها الهيئة كتنفيذ الطرق السكنية في بعض المناطق لخدمة وإسعاد المواطنين المقيمين في هذه المناطق.

وأوضح صالح أن مشاريع الحلول المرورية السريعة تتم بناء على دراسات لرصد الاختناقات المرورية التي تحدث على بعض الطرق لإيجاد حل سريع لها لتخفيف الاختناقات في هذه المناطق مثل بعض الاختناقات المرورية التي كان يعاني منها شارع الشيخ زايد وتحديداً عند مول الإمارات من أبوظبي باتجاه دبي، حيث تم زيادة عدد الحارات لتخفيف الازدحام المروري، وكذلك التقاطع الأول على شارع الشيخ زايد بالاتجاهين من المركز التجاري باتجاه أبوظبي ومن أبوظبي باتجاه دبي المركز التجاري، حيث تم حل مشكلة الاختناقات التي كانت تحدث في بعض الأوقات، إضافة شارع الثنية تقاطع شارع الشيخ زايد مع شارع الثنية، عن طريق الحلول المرورية الذكية.

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