إطلاق التقرير المبدئي للجنة الأنظمة المرورية

المصدر: (دبي - البيان)

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أطلقت لجنة الأنظمة المرورية الذكية بالاتحاد الدولي للطرق، تقرير «الأنظمة المرورية الذكية للتخفيف من آثار التغيرات المناخية» على هامش المؤتمر والمعرض العالمي للاتحاد الدولي للطرق، المنعقد حالياً في دبي، ويهدف التقرير المبدئي إلى بناء المعرفة بين أصحاب المصلحة في النقل البري من القطاعين العام والخاص، وتحديد التدابير المناسبة والفعالة لإزالة الكربون، وتم إنشاء فريق التدخل السريع للجنة الأنظمة المرورية الذكية لضمان إجراء مراجعة شاملة لحلول أنظمة النقل الذكية الحالية وتأثيرها .

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