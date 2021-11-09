استعراض التنقل ما بعد «كوفيد 19»

المصدر: (دبي - البيان)

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نظم المؤتمر والمعرض العالمي الثامن عشر للاتحاد الدولي للطرق جلسة «التنقل ما بعد كوفيد 19 السياسات المرنة للقرن الحادي والعشرين» أدارها د. بيل سوول نائب أول مجلس الإدارة في الاتحاد الدولي للطرق، وتحدث فيها الشيخ ناصر ماجد القاسمي وكيل قطاع البنية التحتية والمواصلات في وزارة الطاقة والبنية التحتية، وجيمس ماشاريا سكرتير مجلس الوزراء الكيني لشؤون النقل،وبول أجيجبا مدير إدارة النقل ميشيغان، والبروفيسور سانغ هوان كيم رئيس جمعية هندسة الطرق في آسيا وأستراليا، والبروفيسور كلود فان روتن رئيس جمعية الطرق.

وأكد القاسمي أن الإمارات أثبتت بفضل منظومة التشريعات قدرة في التعامل مع المتغيرات العالمية والظروف الطارئة التي فرضتها جائحة «كوفيد 19» .

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