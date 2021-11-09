المصدر: الشارقة- البيان

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أنجزت إدارة خدمات الكهرباء بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة مشروع إنارة منطقة الموردة 7 بضاحية السيوح بالشارقة، حيث تم تركيب 423 عمود إنارة، وتمديد كابلات بطول 20 كم، واستخدام مصابيح موفرة للطاقة بقوة 120واط، وتم الانتهاء من المشروع وبتكلفة نحو مليون و711 ألف درهم.

وأوضح الدكتور المهندس حسن الزرعوني مدير إدارة خدمات الكهرباء أن الهيئة مستمرة في تنفيذ مشروعات إنارة الشوارع والطرق، التي تعتبر من المشروعات الحيوية، التي توفر الأمن والسلامة للسكان في كل مناطق الشارقة ودفع عجلة التنمية المستدامة، كما تتم مراعاة التصميم في أعمدة الإنارة والمصابيح المستخدمة في الإضاءة.

وأكد أن الهيئة تعمل على إنارة الطرق والشوارع في كل المناطق بمواصفات وجودة عالية ومراعاة الشكل الجمالي، واتخاذ كل إجراءات الأمن والسلامة وتطبيق أحدث التقنيات المستخدمة في هذا المجال وتركيب مصابيح حديثة وموفرة للطاقة (LED)، بحيث تتناسب مع حالة التطوير التي تشهدها الشارقة في كل مناطقها، مشيراً إلى أن مشروعات إنارة الشوارع والطرق مستمرة في جميع المناطق بالشارقة.

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