«كهرباء دبي» تبحث التعاون في الطاقة النظيفــة مـع ألمانيا

المصدر: دبي ـ البيان

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التقى معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي أندرياس فيشت، وزير الدولة للاقتصاد والطاقة في ألمانيا، وذلك لبحث سبل ترسيخ أطر التعاون في مجالات الطاقة النظيفة، بالإضافة إلى تقوية أواصر الصداقة وتبادل الخبرات مع الجانب الألماني.

في مستهل اللقاء، رحب معالي الطاير بوزير الدولة للاقتصاد والطاقة في ألمانيا، مؤكداً أهمية تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بين الهيئة والمؤسسات والشركات الألمانية في المجالات المتعلقة بقطاعي المياه والطاقة المتجددة والنظيفة، والاستدامة البيئية، والابتكار، والمدن الذكية والمياه وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض معاليه، خلال اللقاء، أبرز المشاريع والمبادرات والخطط التي أطلقتها الهيئة تحقيقاً لرؤية القيادة الرشيدة، لزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة وكيفية تسخير الهيئة إمكاناتها لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة والتقنيات الإحلالية للمساهمة في تحويل دبي إلى مدينة ذكية مستدامة.

وقال معالي الطاير: «لدينا في هيئة كهرباء ومياه دبي استراتيجية واضحة وأهداف محددة لزيادة نسبة الطاقة المتجددة والنظيفة ضمن مزيج الطاقة في دبي، ومن أبرز المشروعات التي تنفذها لتحقيق هذا الهدف، مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، وستبلغ قدرته الإنتاجية 5000 ميجاوات بحلول عام 2030».

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