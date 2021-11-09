الطقس المتوقع على الإمارات خلال الأيام القادمة

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يسود البلاد في الأيام المقبلة طقس رطب وغائم جزئياً ومغبر أحيانا مع فرصة سقوط أمطار، خاصة على المناطق الشرقية والشمالية والجزر وبعض المناطق الغربية.

وذكر المركز - في بيان حول حالة الطقس المتوقعة من الثلاثاء إلى السبت، أن طقس اليوم الثلاثاء سيكون صحوا إلى غائم جزئياً وغائم أحياناً على مناطق متفرقة، مع فرصة سقوط أمطار خاصة على المناطق الشرقية والشمالية والجزر وبعض المناطق الغربية.

الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة، سرعتها من 15 إلى 25تصل إلى 40 كم/س

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً مع السحب في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

أما غدا الأربعاء، فسيكون الطقس صحواً إلى غائم جزئياً وغائم أحياناً على مناطق متفرقة، مع سقوط أمطار خاصة على الجزر وبعض المناطق الشمالية والشرقية والغربية، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة.

الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً مع السحب في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

ويوم الخميس سيكون الطقس رطب صباحاً وصحوا إلى غائم جزئياً على بعض المناطق الغربية والشرقية قد تكون ركامية بعد الظهر.

الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

حالة البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وتوقع المركز أن يكون طقس الجمعة رطبا صباحاً خاصة غرباً، وصحوا إلى غائم جزئياً خاصة غرباً.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

حالة البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

أما يوم السبت، فسيكون الطقس رطبا مع احتمال تشكل ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية الغربية صباحاً، وصحوا إلى غائم جزئياً خاصة غرباً.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

حالة البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان

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