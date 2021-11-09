معرض رؤية الإمارات للوظائفينطلق 15 نوفمبر بمشاركة 70 شركة

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يرسم معرض رؤية الإمارات للوظائف، الذي سينطلق يوم 15 نوفمبر الجاري ويستمر حتى الـ 17 منه في مركز دبي التجاري العالمي، معايير جديدة لتمكين المواهب في سوق العمل.

ويتيح المعرض فرصة ذهبية للمواهب الإماراتية للتواصل بشكل مباشر مع الجهات الفاعلة والرائدة في القطاعين العام والخاص، لا سيما مع بداية مسيرتهم المهنية وجهودهم لتطوير مواهبهم بهدف المشاركة الفعالة في سوق العمل المستقبلي لقيادة اقتصاد وطني قائم على المعرفة.

ويوفر المعرض منصة مهمة لإلهام جيل الشباب وتعزيز التواصل واستكشاف فرص التعاون المحتملة، لتمكين نخبة المواهب الشابة في الدولة من التعبير عن إبداعاتهم في عصر جديد من النمو للقوى العاملة الوطنية في جميع مجالات القطاعين العام والخاص. وتواكب انطلاقة المعرض توجهات الشركات في تفعيل أنشطة التوظيف، والإقبال المتزايد على فرص عمل واعدة ومثمرة.

وأكدت أكثر من 70 شركة من القطاعين العام والخاص مشاركتها، من بينها جهات حكومية مثل: بلدية دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي وهيئة الطرق والمواصلات في دبي.

ومن المتوقع أن تنضم أهم الجهات المعنية في القطاع الخاص إلى المعرض مثل: بنك المشرق ومجموعة الفطيم ومؤسسة الإمارات العامة للبترول «إمارات» وجميرا الدولية، وبنك الإمارات دبي الوطني مما يوفر مجموعة واسعة من خيارات التوظيف أمام المواهب الإماراتية.

وقالت أسماء الشريف، مديرة معرض رؤية الإمارات للوظائف 2021: يواكب معرض رؤية الإمارات للوظائف بدورته الجديدة جهود الدولة لرفد القطاعين العام والخاص بالمزيد من المواهب الوطنية.

ويوفر المعرض منصة مخصصة لمواطني الدولة للتواصل مع جهات التوظيف المحتملة بشكل مباشر واكتساب فهم عميق حول وظائف المستقبل. وتعكس كلمة «رؤية» طموحاتنا في رسم صورة جديدة لمعرض الإمارات للوظائف الذي تصدر مشهد سوق العمل لمدة طويلة.

ويتضمن المعرض هذا العام جدول أعمال حافل بالمناقشات الشيقة والعروض الحية، ليشكل منصة رائدة في تمكين المواهب الشابة وتزويدها بالإلهام. وعلى الجانب الآخر، يوفر المعرض للشركات الكبرى فرصة لعرض مساهمتها في تحقيق الأهداف الوطنية من خلال دعم التوطين وتمكين الشباب من تحقيق أعلى مستويات الابتكار والإبداع في جميع المجالات.

تواصل

وأضافت: يشهد المعرض مستويات متزايدة من المشاركة من قبل الشركات المحلية والعالمية مما يعكس أهمية هذه الفعالية ونجاحها في توفير فرص تواصل فعالة بين المواهب والشركات.

هذا بالإضافة إلى الزيادة في أعداد الحضور، حيث من المتوقع أن تصل إلى أكثر من 18 ألف زائر وباحث عن عمل. وتضم الفعالية أنشطة جديدة تزود الزوار بمهارات جديدة تؤهلهم لدخول سوق العمل في المستقبل وتعزيز مساهمتهم فيها.

ومن بين الجهات العارضة التي أكدت مشاركتها في معرض رؤية الإمارات للوظائف 2021 كلية دبي للسياحة. وتعليقاً على هذه المشاركة، قالت مريم المعيني، مديرة إدارة توطين القطاع السياحي في كلية دبي للسياحة: يستمد معرض رؤية الإمارات للوظائف إلهامه من الرؤية التي وضعتها قيادتنا الرشيدة لدعم وتشجيع شبابنا للوصول إلى أعلى المراتب في مسيرتهم المهنية.

وتأتي هذه الفعالية في وقت مثالي، حيث تتولى كلية دبي للسياحة إدارة برنامج مضياف للتوطين، والذي يهدف إلى جذب وتدريب مواطني الإمارات للعمل في قطاع السياحة في دبي.

مؤهلات

وأضافت: توفر الكلية برامج الدبلوم والشهادات بدوام كامل في 5 تخصصات رئيسية هي: السياحة والضيافة وتجارة التجزئة وإدارة الفعاليات وفنون الطهو للخريجين المهتمين باستكمال مسيرتهم المهنية في قطاعات السياحة والضيافة بدبي.

وتتبع البرامج المؤهلات الوطنية المعتمدة في الإمارات العربية المتحدة QFEmirates والمعترف بها من قبل هيئة المعرفة والتنمية البشرية. ويمكن للخريجين المؤهلين مواصلة تعليمهم للحصول على شهادة البكالوريوس في مجالات إدارة السياحة الدولية أو إدارة تجارة التجزئة أو إدارة الفعاليات من جامعة جون مورس بليفربول في المملكة المتحدة.

ومن جانبه، قال يوسف المرزوقي، مدير التوطين في شركة «ايه بي بي للصناعات الكهربائية»: تؤكد الشركة التزامها بتدعيم التطور المهني لموظفيها بمن فيهم مواطنو الدولة.

ونحرص على توفير برنامج لتطوير الخريجين من المواطنين الذين يتمكنون أيضاً من الانضمام إلى برامج تدريب عالمية، ويهدف كلاهما إلى تزويد الإماراتيين بالمهارات اللازمة لبناء المستقبل من خلال التدريبات الفنية واكتساب المهارات الشخصية المختلفة والتدريب على القيادة.

تجربة

ويوفر معرض رؤية الإمارات للوظائف تجربة مميزة لزواره في 3 مناطق خاصة: منطقة الانطلاق، ومنطقة الجرأة، ومنطقة النجاح، وتتضمن كل منطقة أنشطة وميزات تساعد الباحثين عن عمل على التعبير عن مشاعرهم وتوجيه طاقتهم الإيجابية، بالإضافة إلى الاستفادة من مشورة الخبراء حول كيفية إقناع أصحاب العمل بتوظيفهم، والوظيفة الأنسب لهم.

وسيقدم المعرض بالشراكة مع رول دي إكس بي، المفهوم المحلي الناجح في مجال التزلج، حلبة تزلج مؤقتة تشجع الزوار على الاسترخاء ومواجهة مخاوفهم. ويتضمن المعرض أيضاً استوديو لإجراء المقابلات، حيث يمكن للباحثين عن عمل التواصل مع مزودي الخدمات الاستشارية، كما يقيم ورش عمل لتعليم الزوار مهارات وتقنيات جديدة لوظائف المستقبل.

منصة

وتعقد مجموعة من الشخصيات الملهمة والناجحة سلسلة «رواد»، وتمثل منصة يتحدث فيها الرواد الذين يشغلون وظائف غير عادية عن أنفسهم، ونجاحاتهم وإخفاقاتهم في العمل، ويقدمون نصائح للزوار، كما تضم القائمة سيدات تركن بصماتهن في المجتمع، مثل هدى المطروشي، أول امرأة إماراتية تعمل في مجال ميكانيكا السيارات، والتي ستمكن الشابات الأخريات من مواصلة تحدي الصور النمطية لتحقيق أحلامهن.

مستقبلي

يتيح معرض رؤية الإمارات للوظائف لرواد الأعمال الطموحين الذين لديهم فكرة عمل ويبحثون عن الدعم لتحويلها إلى واقع فرصة المشاركة في مسابقة «مستقبلي»، وهي مسابقة للشركات الناشئة تنظمها مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومنصة «دبي نكست»، حيث يُطلب من الطلبة الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و22 عاماً طرح أفكارهم والعمل مع «دبي نكست» للحصول على الدعم والإرشاد والتوجيه للفوز بالتمويل وجوائز كبيرة أخرى.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز