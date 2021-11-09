حملة مدى «50 يوماً لإنقاذ حياة 5 ملايين شخص» تنجز نصف مهمتها

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت حملة مدى عن وصولها إلى منتصف حملتها «50 يوماً لإنقاذ حياة 5 ملايين شخص»، والتي تهدف لجمع التبرعات من أجل القضاء على اثنين من الأمراض المدارية المهملة وهما مرض العمى النهري وداء الفيلاريات اللمفي، وقد تمكنت المبادرة حتى الآن من جمع مبالغ تكفي لتغيير حياة ثلاثة ملايين شخص.

وضمن جهود الحملة التي تستمر خمسين يوماً تعاونت كبرى المؤسسات والشركات البارزة في الإمارات معاً لتنضم إلى جهود جمع التبرعات وتعزيز الوعي والتعريف بالحملة على امتداد خمسين يوماً قبل الوصول إلى احتفالات دولة الإمارات باليوبيل الذهبي وذلك عبر مجموعة من الأنشطة والفعاليات والعروض الترويجية.

وتضم قائمة الشركاء والعلامات التجارية المشاركة ومنهم الشركاء المؤسسون للحملة مجموعة اللولو العالمية التي تقدم عروضاً ترويجية خاصة لجمع التبرعات في كل فروعها بالدولة، وأدنوك التي قدمت العديد من الفرص ضمن تطبيق المكافآت الخاص بها.

بالإضافة إلى ذلك يسهم شركاء التسويق في الحملة، حيث يدير بنك أبوظبي التجاري التبرعات الصغيرة عبر شبكة أجهزة الصراف الآلي الخاصة به ومجموعة ريفولي التي تدعم الحملة. كما تضمنت قائمة الشركاء الآخرين الذين أكدوا التزامهم بالحملة، دبي العطاء أحد الشركاء الاستراتيجيين للحملة والتي تعهدت بالتبرع بمبلغ 50,000 درهم إماراتي لصالح حملة مدى.

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