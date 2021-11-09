27 خبيراً جديداً في محاكم دبي يؤدون اليمين

المصدر: دبي- البيان

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شهدت لجنة شؤون الخبراء في محاكم دبي مراسم أداء اليمين القانونية لـ27 خبيراً جديداً مقيداً بمحاكم دبي، حيث أدى الخبراء اليمين أمام القاضي خالد عبيد المنصوري رئيس لجنة شؤون الخبراء بمحاكم دبي، وبحضور محمد العبيدلي المدير التنفيذي لقطاع إدارة الدعاوى، ومدير إدارة الخبراء والمحكمين، وأعضاء لجنة شؤون الخبراء، وعدد من الموظفين بإدارة الخبراء والمحكمين، حيث أكد القاضي خالد المنصوري حرص اللجنة في مواكبة الجهود، التي تبذلها القيادة الرشيدة نحو بناء مجتمع آمن وقضاء عادل وناجز، لتحقيق الريادة والتميز في القطاع القضائي على كل الصعد، وترسيخاً لمكانة إمارة دبي الريادية على الخريطة القانونية والقضائية العالمية، من خلال تطوير أعمال الخِبرة أمام الجهات القضائية في إمارة دبي.

حيث أدى اليمين من الفئة الحسابية، خالد عبد الكريم محمد حاجي كريم البلوكي، أحمد عبد الرحيم أحمد محمد ألأنصاري، أحمد علي محمد حسن الحمادي، منى حميد عبد الله الصباح، د. عبد الله محمد عبد الغفور العوضي، سعيد خليل عبد الله البناي، محمد مقبل الكثيري، ومن الفئة المصرفية، محمد دلموك الفلاسي، ماجد عبد الواحد المرزوقي، يونس علي محمد الملا، ومن فئة الملكية الفكرية كل من، بركان خليفة عبد الله الخليفة، د. عبد الرحمن حسن المعيني، ومن فئة الهندسة الكهربائية، محمد رضا درويش آل رحمة، حميد عبد الله عرب، ومن فئة الهندسية المدنية، إيمان سالم مصبح ، ماجد أمين محمد أحمد الزرعوني، زهير جان علي علي بن رضا، يوسف عبد القادر محمد عبد الله الملا، عبد الله محمد علي العلماء الخالدي.

ومن فئة الهندسة المعمارية، أحلام علي محمد عبدالله الحمادي، مريم أنور أحمد عبدالله الزرعوني، ومن فئة الهندسة الكيميائية، ناصر أحمد علي بخيت المصعبي، ومن فئة الموارد البشرية، خالد أحمد محمد سعيد الدوبي، وليد عقيل محمد عبدالله الرفيع، أحمد عبدالله أحمد غانم المري، أما من فئة الأحجار الكريمة، سالم محمد إبراهيم محمد، ومن فئة الهندسة الإلكتروميكانيكية، غانم جمعة غانم بالقيزي الفلاسي.

لجنة

أشار القاضي خالد المنصوري إلى أن اللجنة تعمل على تنظيم أعمال الخِبرة أمام الجهات القضائية في إمارة دبي، بهدف تحقيق العدالة الناجِزة، في إطار السعي للارتقاء بنظام الخبرة، الذي يسهم بتسريع الفصل بالقضايا المتعلقة بأمور فنية وتخصصية، كالقضايا ذات الجوانب الهندسية، والطبية، والمحاسبية، وغيرها من المواضيع التي ترد إلى محاكم دبي، إلى جانب زيادة كفاءة ممارسي أعمال الخِبرة وتمكين الخبرات الوطنية، فالخبرة القضائية تعتبر من الوسائل المساعدة للقضاء، ولا يمكن للمحكمة الاستغناء عنها بأي حال من الأحوال، وخاصة في المسائل الفنية، التي لا تستطيع المحكمة أن تدلي بدلوها فيها، إلا بالاستعانة بأهل الخبرة.

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