المصدر: (الشارقة - البيان)

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نظمت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة حملة تنظيف لشواطئ محمية جزيرة صير بونعير، بمشاركة كشافة جامعة الشارقة، وفريق أجيال المستقبل التطوعي، حيث جاءت الحملة ضمن الحملة البحرية التوعوية، بهدف تعريف المشاركين بأهمية ومكانة محمية الجزيرة محلياً وإقليمياً.

وقالت هنا سيف السويدي، رئيس الهيئة : «تهدف الحملة إلى الحفاظ على نظافة المحمية، وتوفير شواطئ رملية نظيفة خالية من العوائق التي قد تعلق بالسلاحف أثناء تعشيشها على شواطئ الجزيرة، والتخلص من المواد التي قد تبتلعها الطيور وتسبب أضراراً لها ».

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