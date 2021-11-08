وزير الدفاع المصري يلتقي رئيس مكتب حاكم رأس الخيمة

المصدر: القاهرة - وام

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التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي في جمهورية مصر العربية، بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع بالقاهرة الشيخ عبد الله بن حميد بن عبدالله القاسمي، رئيس مكتب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، والشيخة حصة بنت صقر بن محمد القاسمى، والوفد المرافق لهما، واللذين يزوران مصر حالياً.

وتم خلال اللقاء تبادل أطراف الأحاديث الودية.

وأكد القائد العام للقوات المسلحة المصرية اعتزازه بعمق الروابط التي تجمع البلدين الشقيقين، وأعرب عن شكره للشيخة حصة بنت صقر القاسمي على أعمالها الإنسانية النبيلة.

من جانبه أشاد الشيخ عبدالله بن حميد القاسمي خلال اللقاء بالعلاقة الأخوية الحميمة التي تربط بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية الشقيقة، على مستوى قيادة شعبي البلدين الشقيقين وهي علاقات تاريخية وطيدة مزدهرة بفضل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وعبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

حضر اللقاء عدد من كبار قادة القوات المسلحة المصرية والملحق العسكري في سفارة الدولة بالقاهرة.

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