ورشة حكومة دبي تجدد شراكتها مع «الفطيم للسيارات»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت «ورشة حكومة دبي» عن تجديد شراكتها مع «الفطيم للسيارات» استمراراً لعلاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وتعزيزاً للتعاون الفني والتقني في مجال صيانة مركبات «تويوتا – لكزس».

وتمثل الشراكة مع «الفطيم للسيارات» ركيزة أساسية في جهود الورشة الرامية إلى التعاون مع القطاع الخاص في مجال الصيانة والإصلاحات الفنية للمركبات، حيث تعدّ شريكاً رئيسياً للورشة في تحسين عملية تقديم الخدمات ذات الجودة العالية للمتعاملين.

وأكد فهد أحمد الرئيسي، المدير التنفيذي لورشة حكومة دبي، أن الشراكة مع «الفطيم للسيارات» خطوة تعكس رؤية الورشة في توفير خدمات متميزة لإدارة وصيانة المركبات وفقاً لأعلى المعايير والممارسات الدولية. من منطلق التعاون الفعال بين القطاعين العام والخاص في مجال الصيانة الفنية والتقنية للمركبات.

وأضاف: «من المهم تأسيس شراكات فاعلة مع القطاع الخاص والحفاظ عليها من أجل استمرارية التعاون مع هذا القطاع الهام والاستفادة من قدراته في دعم قطاع صيانة وإصلاح المركبات وفق أحدث التقنيات في هذا المجال، وكذلك دفع مسيرة التميز التي نقودها لتعزيز مستويات خدماتنا وترسيخ مكانتنا كمركز ميكانيكي تقني مستدام».

وأشار الرئيسي أن هذه الشراكة ستضمن لورشة حكومة دبي الاستفادة من أحدث التقنيات في مجال صيانة المركبات وتوفير أفضل الخدمات للمتعاملين بما يضمن سلامتهم ويرفع من مستويات رضاهم عن الخدمات المقدمة. كما يعكس تجديد شراكتنا مع «الفطيم للسيارات» نجاح التعاون القائم مع الشركة منذ توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين في العام 2018 والتي أتاحت المجال لتبادل الخبرات الفنية والتقنية، وتوفير أحدث الابتكارات والتقنيات ضمن قطاع السيارات، إلى جانب تطوير الخدمات بما يواكب المتطلبات الحالية والمستقبلية للعملاء.

ثقة

وقال آندي بارات، مدير عام الفطيم لكزس والفطيم تويوتا: «فخورون بتجديد الثقة مع شركائنا في ورشة حكومة دبي، حيث نسعى من خلال توسيع نطاق التعاون فيما بيننا، إلى مواصلة مسيرة التميز في تقديم خدمات والصيانة، بما يعزز سلامة ورضا عملائنا في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتؤكد شراكتنا الممتدة مع الورشة أهمية تعاوننا في تنظيم الورش التدريبية المشتركة، والتي نهدف من خلالها إلى تحقيق أفضل النتائج، مجددين التزامنا بالحفاظ على الموثوقية ومتانة العلاقات مع العملاء عبر توفير مجموعة من الخدمات ذات الجودة العالية».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز