محمد بن زايد يستقبل ولي عهد لوكسمبورغ

المصدر: وام

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استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم الأمير غيوم ولي عهد دوقية لوكسمبورغ الذي يزور البلاد حالياً.

ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ـ خلال اللقاء الذي جرى في مجلس قصر البحر ـ بزيارة ولي عهد لوكسمبورغ والوفد المرافق .. متمنيا له طيب الإقامة والتوفيق خلال زيارته إلى الدولة.

وبحث سموه وولي عهد لوكسمبورغ .. علاقات الصداقة وجوانب التعاون خاصة في المجالات الاستثمارية والاقتصادية التي تخدم مصالحهما المتبادلة وتسهم في فتح آفاق جديدة للعمل المشترك بين دولة الإمارات ولوكسمبورغ.

كما تطرق الجانبان إلى عدد من القضايا والموضوعات التي تهم بلديهما وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وتناول اللقاء معرض " إكسبو 2020 دبي " وزخم مشاركاته المتنوعة وابتكارات الدول في طرحها لحلول الاستدامة وقضاياها الملحة إضافة إلى التعريف بثقافات شعوبها وتقاليدها وتاريخها.

حضر مجلس قصر البحر.. سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين وسمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي وسمو الشيخ عيسى بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي.

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