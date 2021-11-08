محمد بن زايد يستقبل الرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي

المصدر: وام

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استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، البروفيسور كلاوس شواب، المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي.

وتناول اللقاء - الذي جرى في قصر البحر - أجندة المنتدى الاقتصادي العالمي خلال الفترة المقبلة ..إضافة إلى معرض إكسبو 2020 دبي ودوره في تعميق الشراكات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مختلف دول العالم، وتعزيز التعاون في سبيل التعافي العالمي من آثار جائحة كورونا ..إضافة إلى بناء جسور التفاهم والتعارف بين الثقافات والحضارات.

كما تطرق الجانبان إلى "حوار التوجهات الكبرى للمستقبل" الذي تنظمه حكومة دولة الإمارات بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، يومي 11 و12 من شهر نوفمبر الجاري، بمشاركة نخبة من المفكرين والخبراء من مختلف دول العالم، وتناولا أهم المحاور والموضوعات المطروحة على جدول أعماله، وأهميته في استشراف المستقبل ووضع الحلول المشتركة لتحدياته.

حضر اللقاء سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية لإمارة أبوظبي.

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