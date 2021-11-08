هطول أمطار غزيرة ومتوسطة على المناطق الشرقية والشمالية

المصدر: أبو ظبي ـ مصطفى خليفة

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مع استمرار تشكّل السحب الركامية على المناطق الشرقية والشمالية، هطلت اليوم "الاثنين" أمطار متفرقة ومتفاوتة الشدة تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة والخفيفة، وأدت إلى جريان الأودية والسيول في عدد من المناطق مثل وادي السدر واعسمة بالفجيرة، وكانت الرياح نشطة السرعة وقوية أحياناً وصلت سرعتها إلى 50 كم / الساعة، وكانت مثيرة للغبار والأتربة وأدت إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على بعض المناطق الشرقية والشمالية.

وجدد المركز الوطني للأرصاد تحذيراته بضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء سقوط الأمطار الغزيرة والابتعاد عن مناطق تجمع المياه، والرياح القوية الهابطة من السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية والداخلية والتي قد تؤدي إلى تطاير الأجسام الصلبة مع تدني الرؤية الأفقية، خاصة مع التوقعات باستمرار هطول الأمطار خلال يومي "الثلاثاء" و"الأربعاء" المقبلين.

وشهدت مناطق عديدة في الفجيرة ودبي والشارقة أمطار متفاوتة الشدة وكانت غزيرة على شارع الشيخ خليفة ووادي العبادلة وأعسمة ودفتا ووادي السدر ودبا الفجيرة وكانت مصحوبة بالبرد في مربض وخفيفية إلى متوسطة في حتا بدبي وكلباء وخورفكان ومسافي في الشارقة وبعض الجزر.

وسجلت أعلى درجة حرارة على الدولة اليوم في في سويحان بواقع 36.6 درجة مئوية عند الساعة الواحدة والنصف ظهرا، فيما سجلت أقل درجة حرارة في منطقة جبل جيس برأس الخيمية بواقع11.1 درجة مئوية عند منتصف الليل.

ويتوقع المركز الوطني للأصاد أن يكون الطقس يوم غد الثلاثاء صحوا إلى غائم أحياناً على بعض المناطق، مع فرصة سقوط أمطار على بعض المناطق الشمالية والغربية والسواحل والجزر، ويكون رطبا ليلا وغائم جزئيا على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مع السحب، والبحر متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عُمان.

كما يتوقع أن يكون طقس "الأربعاء" غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق، مع فرصة سقوط أمطار على بعض المناطق الشمالية والغربية والسواحل والجزر، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

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