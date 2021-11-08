رياح نشطة وتدني مستوى الرؤية على العين

المصدر: العين - جميلة إسماعيل

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تتعرض منطقة العين الآن لهبوب رياح نشطة إلى قوية، أدى ذلك إلى تدني مستوى الرؤية الأفقية، وإثارة الأتربة والرمال.

وقال علي الشحي من المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل في حديثه لـ "البيان": "أدى تعرض الدولة لمنخفض جوي خلال اليومين الماضيين، وتكون سحب ركامية ممطرة، تصاحبها رياح نشطة وقوية إلى تدني مستوى الرؤية، وسقوط أمطار على المناطق الشمالية والشرقية من الدولة".

ودعا مستخدمي الطريق وقائدي المركبات إلى أخذ الحيطة والحذر بسبب الرياح النشطة والقوية.

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