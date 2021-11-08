هطول أمطار غزيرة وسقوط حبات البرد على مناطق الفجيرة

المصدر: الفجيرة- عائشة الكعبي

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هطلت أمطار غزيرة على مناطق متفرقة في إمارة الفجيرة، استمر تساقطها قرابة الساعتين بصورة متقطعة، حيث تشتد تارة وتخف تارة أخرى، مصحوبة بسقوط حبات البرد على بعض المناطق الجبلية التي أدت إلى انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، وأدت غزارة الأمطار إلى اندفاع السيول وجريان الأودية.

وناشدت الشرطة الزوار الابتعاد عن السدود وعدم الاقتراب من الأودية والشعاب خلال فترة الأمطار، داعين إلى الالتزام بالإرشادات والقواعد المروية والسرعات المحددة، حفاظا على سلامتهم.

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