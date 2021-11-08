أبوظبي تمنح الإقامة الذهبية لأعضاء فرقة "ناو يونايتد" العالمية

المصدر: البيان

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حصل 13 عضواً من فرقة موسيقى البوب العالمية "ناو يونايتد" على الإقامة الذهبية لمدة 10 سنوات في الإمارات من دائرة الثقافة والسياحة-أبوظبي، بالتعاون مع مكتب أبوظبي للمقيمين وهيئة المنطقة الإعلامية – أبوظبي (twofour54).

واكتسبت "ناو يونايتد" شعبية واسعة في جميع أنحاء العالم بفضل ألحانها وعروضها الموسيقية الرائعة التي تنبض بالبهجة والابتكار. وعبّر أعضاء الفرقة عن سعادتهم الكبيرة بحصولهم على الإقامة الذهبية التي تمنحهم فرصة الاستقرار لمدة 10 سنوات في العاصمة الإماراتية، والتركيز على ألحانهم الموسيقية وأعمالهم الفنية المقبلة لمواكبة تطلعات جمهورهم العالمي. وأعربت الفرقة عن حماسها للانضمام إلى المجتمع الإبداعي والفني المتنامي في أبوظبي، والاستفادة من مرافقها عالمية المستوى وبنيتها التحتية المتطورة، وبيئتها الملهمة والآمنة في مجتمعها القائم على التسامح والتنوع.

يذكر أن "مكتب أبوظبي للمقيمين" يقدم مبادرات وبرامج تعزز مكانة أبوظبي كوجهة عالمية للعيش والعمل والدراسة. ويركز المكتب على تسهيل شؤون المقيمين في الإمارة، وتزويدهم بالإرشادات ومساعدتهم على الانتقال والاستقرار في مجتمعها الغني بثقافاته المتنوعة. ومن خلال توفير التحفيز والدعم الكافي، يساعد المكتب الأفراد والمواهب والكفاءات على الازدهار وتحقيق أهدافهم طويلة المدى.

للحصول على المزيد من المعلومات حول متطلبات الحصول على الإقامة الذهبية، يرجى زيارة الموقع الالكتروني: www.Adro.gov.ae

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