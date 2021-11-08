موجة غبار واسعة تغطي رأس الخيمة "فيديو"

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبو الفتوح

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تشهد إمارة رأس الخيمة موجة من الغبار مصحوبة برياح شديدة مثيرة للأتربة، أسهمت في انعدام مدى الرؤية على بعض الطرق.

وحذر أطباء ومختصون بأمراض الجهاز التنفسي والعيون في منطقة رأس الخيمة الطبية، أفراد المجتمع من التعرض المباشر لذرات الغبار والأتربة التي تشهدها الإمارة، وضرورة الابتعاد عن الأماكن المكشوفة المعرضة للرياح، واتخاذ إجراءات السلامة والحيطة، خاصة المرضى المصابين بحساسية العين، باعتبارهم الفئة الأكثر تأثراً من فترة تقلبات الطقس، بالإضافة للمصابين بحساسية الأنف والجهاز التنفسي.

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