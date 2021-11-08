مواصلات الإمارات تفعّل نظاماً ذكياً لإدارة مدفوعات «بوابات التعرفة»

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

باشرت مواصلات الإمارات تفعيل نظام داخلي ذكي لإدارة مدفوعات بوابات التعرفة المرورية (Tollgate System)، على جميع مركبات أسطولها المسجلة في نظام سالك للتعرفة المرورية في دبي، الأمر الذي من شأنه أن يعود بعدد من المزايا والفوائد التشغيلية والمالية.

وقالت حنان صقر، المدير التنفيذي لإدارة الأسطول بمواصلات الإمارات، إن الشركة بدأت تجني ثمار الجهود المكثفة التي بذلتها في السنوات الأخيرة لتعزيز واستكمال خطط التحول الرقمي والذكي على جميع الصعد الخدمية والتشغيلية، وذلك في إطار مساعيها المستمرة لتطوير الأعمال وتحسين الأداء بصفة عامة، وذلك تماشياً مع التوجهات الحكومية في الدولة وبما يعزز المواقع الريادية والقدرات التنافسية للشركة، ويسهل بلوغها لأهدافها الاستراتيجية، حيث يعد هذا النظام الداخلي أحدث تلك الثمار في مجال إدارة الأسطول، ويضاف إلى مجموعة من الأنظمة الذكية التي تم إطلاقها أخيراً.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز