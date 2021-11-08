حملة للحفاظ على المنتزهات والحدائق والمرافق العامة في الوثبة

المصدر: (أبوظبي - وام)

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نفذت بلدية مدينة أبوظبي، التابعة لدائرة البلديات والنقل، حملة توعوية افتراضية للحفاظ على المرافق العامة في الوثبة من السلوكيات والممارسات الخاطئة، استهدفت كافة أفراد المجتمع، وذلك بهدف ترسيخ القيم الإيجابية، ورفع مستوى المسؤولية المجتمعية، والحفاظ على المرافق العامة والمنتزهات والحدائق، وتعزيز مستوى الوعي المجتمعي لدى كافة شرائح وأفراد المجتمع.

توعية

وتضمنت الحملة نشر العديد من المنشورات عبر الحسابات الرسمية للبلدية على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر - انستغرام - فيسبوك) وعلى تطبيق «فريجنا»، لتوعية أفراد المجتمع بتجنب السلوكيات والممارسات الخاطئة بالمرافق العامة، والحفاظ على الزهور والأشجار، وعلى أسوار الحدائق من الكتابة، وكذلك الالتزام بالشواء في الأماكن المخصصة، ولعب كرة القدم وإلقاء المخلفات في الأماكن المخصصة لذلك.

كما تضمنت الحملة إرسال رسائل نصية توعوية للعديد من أفراد المجتمع في الوثبة، تحث على تجنب السلوكيات والممارسات الخاطئة عند ارتياد المنتزهات والحدائق والمرافق العامة، حفاظاً على كفاءتها ومظهرها الحضاري، لكي تبقى مصدراً لإسعاد كافة أفراد المجتمع.

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