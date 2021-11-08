حسين الحمادي ووزير التعليم الصربي يبحثان تعزيز التعاون

المصدر: (بلغراد - وام)

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استقبل برانكو روجيتش النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم والعلوم والتنمية التكنولوجية في حكومة صربيا، معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، وبحث الجانبان تعزيز التعاون في مجال التعليم والبحث العلمي. ورحب برانكو روجيتش بالحمادي، مؤكداً متانة العلاقات الثنائية بين البلدين والحرص المستمر على تعزيزها تحقيقاً لمصلحة الشعبين.

وأكد معالي حسين بن إبراهيم الحمادي حرص وزارة التربية والتعليم على تطوير التعاون المشترك مع الجانب الصـربي في مجال التعليم والبحث العلمي وضرورة مواصلته في ظل وجود العديد من الفرص والإمكانيات لتقدمه وتعزيزه ودفعه إلى الأمام لما فيه مصلحة البلدين. واتفق الجانبان خلال اللقاء على تعزيز العمل بمذكرة التفاهم الموقعة بينهما في عام 2018 للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي من خلال تكثيف التواصل المباشر بين الوزارتين.

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