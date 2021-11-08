بلدية دبي تفوز بالجائزة الدولية لإعادة استخدام وتدوير المياه

المصدر: دبي - وام

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حصلت بلدية دبي ممثلة في إدارة شبكة ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي، على المركز الأول في الجائزة الدولية لإعادة استخدام وتدوير المياه التي تنظمها جمعية تحلية المياه الدولية، وذلك عن فئة Exceptional utility Leader، حيث فاز مشروع توسعة محطة معالجة مياه الصرف الصحي في جبل علي «المرحلة الثانية» بهذه الجائزة.

ويهدف المشروع إلى رفع سعة المحطة من 300 إلى 600 ألف متر مكعب باليوم، وذلك لاستيعاب النمو المستمر للمدينة، وتهدف الجائزة إلى تحقيق التنمية المستدامة والتقليل من انبعاثات الغازات الدفيئة من خلال استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، والتي بدورها تقلل من استهلاك الطاقة.

وتجدر الإشارة إلى حرص بلدية دبي على المشاركة والفوز بأبرز الجوائز العالمية في مختلف القطاعات إيماناً منها بأهمية ذلك في تجسيد مبادئ التنافسية والريادة وتعزيز المكانة المتفردة التي تحتلها دبي عالمياً في شتى المجالات.

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