المصدر: أبوظبي - وام

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أعلن معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع إطلاق الهوية المرئية الجديدة لوزارة الدفاع وأعلام وشعارات وشارات الوزارة والقوات المسلحة بناء على القرار الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، والذي يأتي متزامنا مع احتفالات الدولة باليوبيل الذهبي ويوم العلم، وذلك بحضور معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة ومطر سالم الظاهري وكيل وزارة الدفاع وكبار قادة وزارة الدفاع والقوات المسلحة.

وقال معاليه في كلمه له بهذه المناسبة: «نطلق الهوية المرئية لوزارة الدفاع لتواكب طموحات وتطلعات قيادتنا الرشيدة في بناء المنظومة الدفاعية الجديدة.. نبارك للجميع ونثمن جهودكم ومساهماتكم التي بلا شكّ مصدر فخرٍ لنا و لدولة الإمارات العربية المتحدة أدعو الله لكم بالتوفيق والسداد في تحقيق الأهداف المنشودة».

وأضاف: «لقد ضاعف من أهمية هذه المناسبة تزامنها مع ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مقاليد الحكم ليواصل مسيرة الإنجازات الريادية التي بدأها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، تحت راية وطنية تعبر عن الإنجازات الريادية التي حققتها الإمارات في مختلف المجالات وعلى مستوى المحافل الدولية، ليبقى هذا الوطن منارة تضيء نوراً وتقدماً وحضارة لا تعرف المستحيل».

وأكد البواردي أن هذا اليوم يعتبر علامة فارقة في تاريخ الإمارات ومحطة انطلاق لوزارة الدفاع بمنظومتها الجديدة نحو مستقبل واعد من خلال استشرافها للمستقبل، ومواكبتها للمتغيرات وهو ما يعد جزءاً من ثقافتها ودورها في السنوات الخمسين المقبلة ما يفتح الطريق أمام بناء جيش عصري قوي يواكب مسيرة التنمية الوطنية من خلال عملية التطوير الشاملة التي سيطلقها الهيكل الجديد للدفاع والتي تعزز من قوة ومنعة قواتنا المسلحة وقدرتها على أداء مهامها بكفاءة ومرونة وفعالية وستكون قوة دافعة لتمكين قطاع الدفاع وصناعاته المرافقة من تبني أحدث المعايير التقنية والتكنولوجية.

وبدأت وزارة الدفاع تطبيق وارتداء هويتها المرئية الجديدة بجميع حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي وموقعها الإلكتروني.

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