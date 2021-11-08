ميثاء بن عدي: استضافة دبي مؤتمر ومعرض الطرق دليل على تصدر وريادة الإمارات

المصدر: دبي – عماد عبد الحميد

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قالت ميثاء بن عدي المديرة التنفيذية لمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، إن استضافة مؤتمر ومعرض الاتحاد الدولي للطرق في دبي دليل آخر على تصدر الإمارات دول العالم في منظومة الطرق والمواصلات، مشيرة إلى أن المؤتمر الدولي للطرق حدث مهم تأسس نهاية أربعينيات القرن الماضي.

وأكدت ميثاء بن عدي في لقاء صحفي على هامش المؤتمر أن تنظيم حدث كبير بهذا الحجم، وبمشاركة أكثر من 60 دولة و100 شركة متخصصة و250 ورقة عمل بعد أزمة «كورونا» هو حدث غير اعتيادي ويختلف عن المؤتمرات السابقة من حيث نظريات البحث والأفكار، التي تعتمد على توظيف الذكاء الاصطناعي وتقنيات التنقل ذاتي القيادة في المواصلات العامة والتفكير خارج الأطر التقليدية في الاعتماد على بناء الجسور والأنفاق والسلامة المرورية.

وأوضحت أن أوراق عمل المؤتمر تناقش مواضيع كانت تشكل في السابق تحديات لا يمكن مناقشتها، ونظريات باتت تطبق على أرض الواقع..

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