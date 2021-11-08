المزروعي: نستهدف وضع محركات من السياسات المحفّزة للتحول للنقل الذكي

المصدر: دبي - البيان

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كشف معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، عن أن الوزارة تستهدف وضع محركات أساسية من السياسات والقوانين المرنة المحفزة للتحول التدريجي وتشجيع قطاعات دولة الإمارات بشكل عام والقطاع الخاص بشكل خاص، لمنظومة النقل الذكي المتعدد الوسائط، وتشجيع الاستثمار بالنقل الذكي عبر خلق بيئة حاضنة بميزات وحوافز متوازنة اقتصادياً وبيئياً واجتماعياً.

وأكد معاليه خلال مشاركته في افتتاح المؤتمر والمعرض العالمي الثامن عشر للاتحاد الدولي للطرق، الذي تستضيفه إمارة دبي من 7 نوفمبر ولغاية 10 نوفمبر الجاري، أن وزارة الطاقة والبنية التحتية تسعى من خلال مبادراتها الطموحة ومشاريعها النوعية وتشريعاتها إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة، كنموذج عالمي رائد في قطاع النقل الذي يمثل محركاً رئيسياً لمنظومة التنمية المستدامة والاقتصادات الوطنية.

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