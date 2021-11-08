4488 زيارة تفتيشية على المنشآت الصناعية في عجمان خلال 9 أشهر

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

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أعلنت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان أن مفتشي إدارة البيئة وتنميتها قاموا بـ 4488 زيارة، و3 حملات تفتيشية على المنشآت الصناعية، خلال 9 أشهر، وذلك بهدف إحكام الرقابة البيئية، لضمان التزام المنشآت بتطبيق المعايير البيئية المطلوبة للحد من التلوث، وتصنيف المنشآت حسب تطبيقها للاشتراطات البيئية، والعمل على توجيهها لرفع المستوى البيئي أثناء ممارسة النشاط .

أجندة وطنية

وقال المهندس خالد معين الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة بدائرة البلدية والتخطيط في عجمان، لـ«البيان»: تعمل الدائرة في المساهمة في أربع مؤشرات تخص الأجندة الوطنية، تشمل النفايات والهواء والمياه، كما تعمل على عدد من المؤشرات القطاعية والاستراتيجية التي تضمن تحقيق المستهدفات المحددة، ولتحقيق رؤية الإمارة البيئية، وتحقيق المستهدفات .

وذكر الحوسني أنه تم تنفيذ العديد من المبادرات خلال العام الحالي، أبرزها استخدام الطائرة دون طيار، والتي نتج عنها ضبط عدد من المنشآت المخالفة، وإجراء أكثر من 150 قياساً بيئياً للانبعاثات، لضمان عدم تلويث البيئة، وتنظيم الحملات التفتيشية على المولدات الكهربائية، وإزالتها للتقليل من التلوث، والعمل على التخلص السليم من النفايات في المكبات ومواقع الفرز.

وأشار إلى اهتمام إدارة البيئة، بتطوير الخدمات الذكية المقدمة للعملاء، لافتاً إلى أنه تم إصدار 2850 خدمة تصريح بيئي خلال 9 اشهر الماضية، وإنجاز 30 حملة توعية وتثقيفاً صحياً للعاملين في المنشآت الصناعية والمؤسسات.

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