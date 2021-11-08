بيئة رأس الخيمة تدعو المنشآت الصناعية للإفصاح عن بيانات جودة الهواء

المصدر: رأس الخيمة – البيان

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دعت هيئة حماية البيئة في رأس الخيمة المنشآت الصناعية في الإمارة للإفصاح عن بيانات جودة الهواء عبر شاشات مؤشرات الجودة، تعزيزاً للأجندة الوطنية للدولة لرفع معدل جودة الهواء إلى 90% في عام 2021، والسعي للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وزيادة استخدام الطاقة النظيفة في مختلف المجالات، وتطوير شبكة مراقبة نوعية الهواء والاعتماد على التقنيات والحلول الذكية في رصد أنواع الملوثات.

وأوضح الدكتور سيف الغيص المدير العام لهيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة أن الدولة أطلقت مؤشر جودة هواء ورصد جودته عن طريق الأقمار الصناعية، ليمثل مرجعاً موحداً لحالة الجودة إذ توفر لأفراد المجتمع كافة المعلومات اللازمة عن مناطق الدولة ونسب التلوث فيها.

وأضاف: وتأتي المبادرة انطلاقاً من حرص الهيئة على شفافية المعلومات وسهولة الوصول لها من قبل المجتمع، ومتابعة لاقتراحات الهيئة التي تقدمت بها في زياراتها للمصانع في رأس الخيمة، بهدف دعم المسيرة الاقتصادية في الإمارة واهتماماً بجودة الهواء في المناطق الصناعية ونتائج الانبعاثات الناتجة عن العمليات التشغيلية واحتراق الوقود للحصول على الطاقة .

وأكد الغيص، حرص الهيئة على دعم القطاع الصناعي في الدولة للتحول نحو التكنولوجيا المتقدمة، تماشياً مع الحرص على شفافية المعلومات والبيانات في المناطق الصناعية وخاصةً في المصانع، والمناطق المجاورة لها، ومتابعة عمل الهيئة مع شركائها في القطاع الخاص على تطوير الجهود الوطنية بوسائل وطرائق مختلفة تقوم على عمليات الرقابة المكثفة على جميع المصادر الملوثة للهواء مثل، مصانع الأسمنت، والكسارات، والقطاع الصناعي، وغيرها.

وأضاف: تستهدف المبادرة الشفافية ووضوح البيانات، إذ يتم تطبيق نظام شاشات العرض الخارجية في واجهة المنشأة الصناعية للإفصاح عن بيانات الانبعاثات الصادرة عن العمليات التشغيلية للمنشأة .

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