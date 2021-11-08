أبوظبي تستضيف «القمة العالمية لقيادات العمل التطوعي» 3 ديسمبر

المصدر: أبوظبي - البيان

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تستضيف مؤسسة الإمارات والرابطة الدولية للجهود التطوعية «القمة العالمية لقيادات العمل التطوعي»، التي ستقام تحت شعار «دور ريادة العمل التطوعي: التعامل مع جائحة كوفيد 19 وبناء خطة تعافي مستدامة» في أبوظبي من 3 إلى 5 ديسمبر المقبل.

وتشكل القمة منصة رائدة لصناع القرار وممثلي المنظمات الوطنية للعمل التطوعي القادمين من أكثر من 50 دولة لمناقشة الاستراتيجيات المستقبلية للعمل التطوعي. ويتزامن انعقاد القمة مع ذكرى اليوبيل الذهبي لتأسيس الدولة الذي نحتفل فيه في 2 ديسمبر المقبل، كما يتزامن مع الذكرى السنوية الـ 50 لتأسيس الرابطة الدولية للجهود التطوعية.

نخبة

وتستقطب القمة نخبة مميزة من المتحدثين الدوليين الذين سيشاركون آراءهم وتطلعاتهم حول الابتكار للاستجابة لجائحة (كوفيد19)، وكيفية خلق بيئة تمكينية للتطوع، كما سيناقش المشاركون مفهوم «العمل التطوعي وجائحة كوفيد 19» .

من جهته، قال أحمد طالب الشامسي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات: «يسعدنا ويشرفنا أن يتم اختيار أبوظبي لاستضافة هذا الحدث العالمي المرموق، وذلك بالتعاون مع شركائنا في الرابطة الدولية للجهود التطوعية، حيث تشكل هذه القمة استكمالاً لمسيرة تعاوننا وشراكتنا مع الرابطة والمنظمات الدولية ذات العلاقة لتطوير برامجنا ومشروعاتنا المتنوعة من أجل تعزيز مرونة المجتمع وبناء مجتمع أفضل».

حوار

وأضاف الشامسي: «استضافتنا للقمة العالمية لقيادات العمل التطوعي ستمهد الطريق للمرحلة التالية من الحوار العالمي حول مستقبل العمل التطوعي، والذي سيستكمل خلال المؤتمر العالمي الـ 26 للعمل التطوعي للرابطة الدولية للجهود التطوعية، والذي ستستضيفه أيضاً دولة الإمارات في أبوظبي عام 2022».

من جهتها، قالت نيكول سيريلو، المدير التنفيذي للرابطة الدولية للجهود التطوعية «IAVE»: «الرابطة الدولية للجهود التطوعية هي المؤسسة العالمية الوحيدة التي تكرس جهودها بشكل كلي لدعم تطوير العمل التطوعي على نطاق عالمي شامل وتطويره. لقد مررنا بأوقات من التغيير والعمل التطوعي لم يسلم من هذه التغيرات».

بحث

وأضافت: «بتنظيم هذا الحدث المؤثر بالتعاون مع مؤسسة الإمارات نوجه رسالة للعالم بأننا قادرون معاً على بناء مستقبل أفضل يحتل فيه العمل التطوعي مكانة بارزة».

وتختتم القمة بحفل خاص لتوزيع الجوائز للمتطوعين المتميزين خلال فعالية احتفالية بمناسبة «اليوم العالمي للتطوع» ستقام في إكسبو 2020 دبي، تقديراً لجهودهم التطوعية الكبيرة التي بذلوها في معرض إكسبو 2020 دبي.

منصة

يعد توفير منصة للنقاش والتواصل الاستراتيجي الهادف حول مستقبل العمل التطوعي حافزاً أساسياً، حيث يلتقي أعضاء «الشبكة العالمية لقادة العمل التطوعي» وجهاً لوجه لأول مرة منذ بدء جائحة كورونا وذلك للاجتماع في وقت له أهمية خاصة في مجال العمل التطوعي، حيث يواصل العالم جهوده لمكافحة آثار جائحة (كوفيد 19) والعمل بشكل متواصل والتخطيط للتعافي من آثار الجائحة وتبعاتها.

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