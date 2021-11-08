«حمدان الذكية» توفر تعليماً نوعياً قائماً على الابتكار

المصدر: دبي - وام

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أكد مجلس أمناء «جامعة حمدان بن محمد الذكية» برئاسة معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي رئيس المجلس أهمية تعزيز الكفاءة المؤسسية باعتبارها دعامة أساسية للاستثمار الأمثل للموارد المؤسسية بالجامعة والتي تمكنها من توفير التعليم النوعي القائم على الابتكار والتكنولوجيا والجودة للارتقاء بالمهارات المستقبلية اللازمة لخوض غمار المنافسة العالمية وتولي زمام المبادرة في القرن الـ21.

إنجازات

وقال معاليه في الاجتماع العادي الأول للمجلس للسنة الأكاديمية 2021/‏2022 بحضور الأعضاء: نمضي في جامعة حمدان بن محمد الذكية قدماً على طريق إرساء دعائم متينة لتعزيز مستوى الجودة والتميز والأداء المؤسسي، الذي يمثل إضافة مهمة لإنجازاتنا المتلاحقة على صعيد توفير تجربة تعليمية فريدة من شأنها تخريج شباب متمكنين من مهارات القرن الـ21، ونجدد التزامنا دعم خطط إدارة الجامعة في تحسين الكفاءة المؤسسية، إيماناً بأنها حجر الأساس لتعزيز وتفرد جامعتنا في تخريج أجيال مؤهلة معرفياً وابتكارياً للانضمام إلى ركب التميز المعرفي والعلمي والأكاديمي، وبناء قدرات المبتكرين ورواد الأعمال وصناع القرار وقادة المستقبل ليكونوا محركاً رئيساً لتحقيق أهداف استراتيجية الاستعداد للسنوات الـ50 المقبلة التي تحمل آفاقاً جديدة للتقدم والنهضة والنماء.

محطة فارقة

ومن جانبه، قدم الدكتور منصور العور، رئيس الجامعة شرحاً مفصلاً حول خطوات ومراحل الاعتماد الدولي والتي تمثل محطة فارقة ودفعة قوية للجهود السباقة التي تقودها الجامعة تماشياً مع التوجيهات السديدة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي الرئيس الأعلى للجامعة، في تمكين الشباب باعتبارهم أولوية قصوى.

واستعرض المجلس تقريراً مفصلاً عن معايير تصنيف مؤسسات التعليم الذكي وذلك ضمن جهود الجامعة مع المؤسسات العالمية المختصة بالتعليم الذكي بالإضافة إلى الجامعات التي تقدم برامجها عبر الوسائط الإلكترونية.

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