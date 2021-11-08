مناقشة مشروع قانون الحساب الختامي للاتحاد 2020

المصدر: (دبي - وام)

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واصلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها، الذي عقد بمقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة سعيد العابدي مناقشة مشروع قانون اتحادي، لاعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية المنتهية في 31/١٢/٢٠٢٠.

حضر الاجتماع مروان عبيد المهيري مقرر اللجنة، والدكتور طارق حميد الطايـر، وعائشة راشد ليتيم، وعائشة رضا البيرق، وميرة سلطان السويدي.

واستكملت اللجنة مناقشة مشروع القانون، الذي يتضمن بيان تنفيذ ميزانية كل جهة اتحادية مشمولة بأحكام القانون الاتحادي رقم «6» لسنة 2019 في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2020، والأحكام الخاصة بالحساب الختامي لجملة ميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة والحساب الختامي الموحد للاتحاد.

كما اطلعت على مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2022، حيث قدرت مصروفات الميزانية بمبلغ 58 ملياراً وتسعمائة وواحد وثلاثين مليون درهم .

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