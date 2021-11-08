967 شهادة للساعات التطوعية أصدرتها هيئة تنمية المجتمع 2021

المصدر: دبي - البيان

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كشفت هيئة تنمية المجتمع في دبي أنها أصدرت منذ بداية العام الجاري 967 إفادة لتوثيق الساعات التطوعية لطلاب الجامعات من بدء العام الجاري وحتى نهاية سبتمبر الماضي.

وقالت الهيئة إن طلبة كليات التقنية العليا كانوا الأكثر طلباً لهذه الإفادات.

وبينت الهيئة أن برنامج دبي للتطوع، ومن خلال تطبيقه الذكي يوفر مجموعة من الميزات والتسهيلات للمتطوعين المسجلين في البرنامج، وخاصة الطلبة، إذ يتيح لهم البقاء على معرفة بآخر وأحدث المستجدات من ناحية الفرص التطوعية المعروضة، والتقدم للمشاركة في الفرص التطوعية التي يرغبون فيها ضمن قطاعات عملية مختلفة تعزز من مهاراتهم العملية وقدرتهم على الدخول بثقة إلى سوق العمل.

وقال أحمد لوتاه، مدير إدارة التلاحم الاجتماعي في هيئة تنمية المجتمع إن التعاون مع المؤسسات التعليمية الرائدة في الدولة وعلى رأسها كليات التقنية العليا وجامعة زايد، أسهم في نشر ثقافة التطوع بين الطلاب كما أسهم تطبيق برنامج دبي للتطوع في توفير المنصة الملائمة للطلاب بما يتضمنه من ميزات لتنظيم ملفاتهم الشخصية وتوثيق ساعاتهم التطوعية.

وقال لوتاه: «تعتمد بعض المؤسسات التعليمية العمل التطوعي أحدَ متطلبات التخرج لديها، ويسهم تطبيق دبي للتطوع في تسهيل معرفة الطلاب بالفرص التطوعية الواسعة والمتنوعة التي يمكنهم المشاركة فيها، وفي التسجيل واحتساب الساعات التطوعية، كما تقدم لهم الهيئة إفادات توثق ساعاتهم التطوعية يتم اعتمادها لدى مؤسساتهم التعليمية. ونعتقد أن توجيه الطلاب في هذه المرحلة لمعرفة الفرص التطوعية وخوض مجالات العمل التطوعي يسهم بشكل كبير في توسيع آفاقهم وتطوير مهاراتهم العملية، وبناء شخصياتهم».

برنامج

أكد أحمد لوتاه أن المنتسبين لبرنامج دبي للتطوع يدركون هذا الأثر ومع تزايد عدد ساعاتهم التطوعية تزداد رغبتهم في المشاركات التطوعية أكثر وأكثر وخاصة في مجال العمل الاجتماعي.

ويوفر البرنامج إمكان الانضمام لجميع أفراد المجتمع.

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