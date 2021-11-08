«الإمارات الخيرية» تنفذ 21830 مشروعاً منذ 2010

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبوالفتوح

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كشفت جمعية الإمارات الخيرية في رأس الخيمة، عن تنفيذ 21830 مشروعاً خيرياً إنسانياً لتنمية شعوب أكثر من 13 دولة في قارتي أفريقيا وآسيا، ضمن المشاريع الخيرية والإنسانية التي نفذتها الجمعية منذ عام 2010، بالتعاون مع أصحاب الأيادي البيضاء من أبناء دولة الإمارات، سيراً على نهج دولة الإمارات في القطاع الخيري والعمل الإنساني لدعم وتنمية الشعوب، وذلك تحت مظلة وإشراف ومتابعة سفارات دولة الإمارات وقنصلياتها في تلك الدول.

وأكد عبدالله سعيد الطنيجي أمين عام جمعية الإمارات للأعمال الخيرية في رأس الخيمة، التزام الجمعية منذ نشأتها على أداء رسالتها بتحسين ظروف المعيشية لأصحاب الحاجة من خلال تنفيذ المشاريع التنموية الشاملة في تلك الدول التي شهدت تنفيذ مشاريع متنوعة تضمن الحياة الكريمة لشعوب تلك الدول، وفق رغبة شريحة من المتبرعين ممن يختارون تقديم تبرعاتهم لتنفيذ مشاريع سواء كانت في الداخل أو الخارج، منها المدارس ودور الأيتام والمساجد وحفر الآبار وكفالة الطلاب والأيتام.

وأشار إلى أن الجمعية في تطور مستمر بفضل دعم القيادة الرشيدة وأصحاب الأيادي البيضاء، حيث وضعنا آليات مبتكرة لتعزيز العمل الخيري في الجمعية من خلال التوسع في نوافذ التبرعات واستغلال التكنولوجيا الرقمية بشكل أكبر.

وأوضح سالم حسن النعيمي الأمين العام المساعد لجمعية الإمارات الخيرية، أن المشاريع تنوعت بين بناء 5074 مسجداً، وحفر 7791 بئراً، وتركيب 8171 مضخة لتوصيل المياه إلى مساكن الأهالي، بالإضافة لبناء 7 مدارس، و99 دار أيتام، و112 مركزاً لتحفيظ القرآن، إلى جانب المشاريع التنموية الأخرى التي شملت سكن طلاب وعيادات طبية ومجمعات وسكناً للطلاب المغتربين في تلك البلدان.

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