هزاع بن زايد: يرسخ أبوظبي وجهة ومستقراً للجميع

المصدر: دبي - البيان

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أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين في إمارة أبوظبي، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، يرسخ أبوظبي وجهة ومستقراً للجميع، ومنارة للتسامح والتعايش والازدهار.

ودوّن سموه عبر «تويتر»: «قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين في إمارة أبوظبي، الذي أصدره رئيس الدولة، حفظه الله، خطوة مهمة، تضاف إلى القوانين والتشريعات المدنية، التي تراعي التعدّد والتنوع، وتحفظ الحقوق، ومبادئ العدالة والمساواة، بما يرسخ أبوظبي وجهة ومستقراً للجميع، ومنارة للتسامح والتعايش والازدهار».

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