حاكم رأس الخيمة يبحث التعاون مع القنصل العام لفرنسا

المصدر: (رأس الخيمة - وام)

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استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في استراحة سموه بجبل جيس، أمس ناتالي كينيدي القنصل العام لجمهورية فرنسا بدبي والتي قدمت للسلام على سموه بمناسبة تسلمها مهام عملها الجديد يرافقها ماري لوري شارييه نائب القنصل العام.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بالقنصل الفرنسي، متمنياً لها التوفيق والنجاح في أداء مهام عملها، بما يسهم في تعزيز علاقات الصداقة بين البلدين على مختلف الصعد.

وأشاد سموه بعلاقات التعاون التي تربط دولة الإمارات وجمهورية فرنسا، والتي من شأنها تحقيق المزيد من التقدم والرخاء للشعبين. من جانبها، عبرت ناتالي كينيدي عن بالغ شكرها وتقديرها لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على كرم الضيافة وحسن الاستقبال.

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