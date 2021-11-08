مذكرة تفاهم لتحفيظ القرآن لنزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية بدبي

المصدر: دبي - البيان

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وقعت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، وجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم مذكرة تفاهم، تحدد بموجبها الإجراءات وآليات سير تحفيظ القرآن الكريم لنزلاء ونزيلات المؤسسات العقابية والإصلاحية.

ووقع المذكرة المستشار إبراهيم محمد بوملحه مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة للجائزة، واللواء علي محمد الشمالي مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية.

ونصت المذكرة على أن تقوم الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية بتوفير أماكن وحلقات التعليم وإعداد قوائم المسجلين بالبرنامج ومتابعة حركة الحضور والغياب، والتنسيق مع الجائزة في تنظيم الامتحانات والاحتفالات الخاصة بتخريج الحفظة، كما تلتزم الإدارة بتخصيص قاعات محددة لتحفيظ الرجال والنساء.

كما تضمنت المذكرة دور جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم بتزويد الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية بتقارير منتظمة عن النزلاء، ومدى استفادتهم من برنامج التحفيظ وإتاحة الفرصة للنزلاء المشاركين في المسابقة المحلية، بنظام المشاركة عن بعد واعتماد اختبارهم داخل المؤسسة.

كما أشارت المذكرة إلى التزام الجائزة بتقديم الدور الفني والتقني والإداري لنظام التحول الذكي للتحفيظ عن بعد، عبر الاتصال المباشر، كما أشارت المذكرة إلى التزام الجائزة بتعيين المحفظين والمحفظات، والقيام بإجراء الاختبارات المبدئية لقياس مستوى الحفظ، كما تضمنت المذكرة اعتماد نظام 4 فترات في العام للتحفيظ بمعدل ثلاثة أشهر لكل دورة.

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