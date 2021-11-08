حاكم عجمان: المستقبل يصنعه المتعلمون المؤهلون للانطلاق في رحاب التطور

المصدر: عجمان - وام

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تسلم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، نسخة من كتاب «قراءة في أهم التوجهات والمخاطر الدولية وانعكاساتها المتوقعة عالمياً وإقليمياً للفترة من عام 2020 إلى عام 2050» من سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي.

وأكد صاحب السمو حاكم عجمان أن المستقبل يصنعه المتعلمون المؤهلون للانطلاق في رحاب التطور والتقدم والرقي وتشييد دولة تزدهر بنور العلم، وأنه لا بد للحكومات الحديثة أن تظل دائماً مطلعة على مجريات العالم من حولها، مدركة للمستجدات والمتغيرات المتسارعة، متسلحة بالمعرفة التي تفتح الآفاق الرحبة وتوسع المدارك لبناء واقع مزدهر ومستقبلٍ مشرق.

واستمع سموهما والحضور من مؤلفي الكتاب الدكتور سعيد سيف المطروشي الأمين العام للمجلس التنفيذي بعجمان، والدكتور محمد عبيد المستشار القانوني في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، لعرض حول محتوى الكتاب.

من جانبه قال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي إن حكومة الإمارات تبرهن للعالم يوماً بعد يوم على قدرتها الفائقة على استباق الأحداث ومواكبة التطورات واستشراف المستقبل برؤية واضحة من قِبَل القيادة الرشيدة للدولة.

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