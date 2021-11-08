حاكم الشارقة يوجّه بإنشاء منتزه جديد في خورفكان

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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أكد المهندس علي بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة في الشارقة عضو المجلس التنفيذي في حكومة الشارقة، أن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وجه بإنشاء منتزه جديد يضم جميع المرافق بخورفكان بالمنطقة الواقعة بين الحراي واللؤلؤية.

استبيان

جاء ذلك خلال مداخلة له ظهر أمس عبر برنامج البث المباشر من إذاعة الشارقة، والتي أكد خلالها أنه تم إنشاء العديد من المشاريع التطويرية الأخرى في خورفكان، إضافة إلى إنشاء مدرسة فكتوريا، كما تم تهيئة المنطقة لإنشاء ممشى وحديقة ومنتزه وساحات خضراء، والتي سوف تخدم منطقة الحراي بالكامل، وكذلك منطقة اللؤلؤية، لافتاً إلى أن المنتزه سوف يكون مميزاً نتيجة لموقعه، إضافة إلى تصميمه الذي سوف يكون بطابع البيئة الجبلية، حتى يكون أكثر جذباً ومتعة للمصطافين من مختلف مناطق الدولة، مثمناً دعم وتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة بزيادة الرقعة الخضراء إنشاء المشاريع التي تخدم كافة أبناء المنطقة، مبيناً في الوقت ذاته أن كافة المشاريع التي يتم إنشاؤها من قبل الدائرة يتم عمل استبيان لمعرفة آراء الجمهور ومتطلباتهم، وقبل ذلك الاستبيان كنا نحقق 80 % من متطلباتهم وتوقعاتهم، ولكن مؤخراً بدأنا نأخذ آراء ساكني المنطقة ومرتاديها التي سوف يتم إنشاء المشاريع فيها قبل عمل التصميمات للأخذ برأيهم وملاحظاتهم، فيتم عمل التصاميم بناء على رغبة أبناء المنطقة.

وقال: إن العمل الجماعي أصبح يطغى على عمل التصاميم لكافة المشاريع التي تنشئها الدائرة، والتي تم تطبيقها بالفعل ولمسنا نتائجها الجيدة - خصوصاً - في بعض المعايير، والتي تختص بالمشاريع صديقة للبيئة، وتلك التي تحقق الاستدامة لتوفير الطاقة.

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