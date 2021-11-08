محمد بن زايد: الإمارات تقف مع العراق في مساعيه نحو الاستقرار

المصدر: أبوظبي - وام

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وقوف دولة الإمارات وتضامنها مع العراق في مساعيه نحو الاستقرار والأمان والتنمية من أجل تحقيق مستقبل أفضل لشعبه.. داعياً الله عز وجل، أن يحفظ العراق وأهله من كل مكروه، وينعم عليه بالأمن والرخاء.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه سموه، أمس، مع الدكتور مصطفى الكاظمي رئيس وزراء جمهورية العراق الشقيق، اطمأن خلاله على سلامته وصحته إثر محاولة الاغتيال الآثمة التي تعرض لها.

من جانبه أعرب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عن جزيل شكره وتقديره لسموه لما أبداه من مشاعر أخوية صادقة.. مثمناً مواقف دولة الإمارات التاريخية الأصيلة الداعمة للعراق وشعبه في مختلف الظروف.

إدانة

إلى ذلك، أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف مقر إقامة مصطفى الكاظمي رئيس وزراء جمهورية العراق الشقيق، في المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن دولة الإمارات تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين لهذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في العراق الشقيق، وتتنافى مع القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية. وأعربت الوزارة عن تضامنها ووقوفها إلى جانب العراق الشقيق في مواجهة الإرهاب، مؤكدة حرص دولة الإمارات على استتباب الأمن والاستقرار فيه.

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